Менеджер МакSим подтвердила выход певицы из комы

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru подтвердила выход певицы из комы. Она начала самостоятельно дышать, сейчас артистка восстанавливается и идёт на поправку.

Марина дышит самостоятельно, с аппарата сняли, — сообщила Богушевская.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, врачи отключили певицу от ЭКМО. Артистка дышит через кислородную маску. Динамика её болезни положительная, а пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

Более месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова была в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшениях в состоянии её здоровья, однако из комы МакSим не выходила.

Несколько дней назад в городской клинической больнице № 52 города Москвы, где находится певица, впервые прокомментировали её состояние. Представитель медучреждения рассказал, что артистка до сих пор в реанимации. Навещать МакSим нельзя никому, визиты запрещены даже родственникам.