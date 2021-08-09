МакSим переведут в обычную палату

Менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что артистку переведут из реанимации в обычную палату вечером 9 августа.

Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру её переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами, — отметила представительница певицы.

Врачи рассказали Соколовой, что случай МакSим — редкий и уникальный. Впереди певицу ждёт длительное восстановление.

Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено, — пояснила Соколова.

О сроках возвращения к работе медики пока не говорят. По словам менеджера, это станет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления лёгких. Соколова также поблагодарила главного врача больницы № 52 Марьяну Анатольевну Лысенко и всех лечащих врачей, причастных к выздоровлению Марины.

38-летняя певица находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Недавно она вышла из комы.