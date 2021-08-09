Менеджер МакSим рассказала о подарках для идущей на поправку певицы

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru рассказала о подарках для идущей на поправку артистки. Сегодня её переводят из реанимации в общую палату, однако навестить её поклонникам не разрешат.

Пока ей нельзя передавать подарки, — ответила представитель певицы.

Также Богушевская рассказала, что Марине в ближайшее время нельзя петь. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя.

В понедельник, 9 августа, артистка впервые после комы вышла в Instagram на связь без представителей. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии.

38-летняя певица находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией».

Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца, — призналась МакSим.

Ранее сообщалось о подробностях восстановления МакSим после комы.