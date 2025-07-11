Ремонт в квартире на Арбате вместо лечения? Как Киркоров заработал миллионы

Певец Филипп Киркоров начал ремонт в собственной квартире неподалеку от Арбата в центре Москвы. Артист уже показал поклонникам роскошные витражи в виде игральных карт с изображением хозяина дома в виде бубнового короля. По словам Филиппа, только разработка и изготовление небольшого стекла обошлись в 500 тысяч рублей. Исполнитель никогда не скрывал своей любви к роскоши, а вот так ли он богат, как говорит, — в материале NEWS.ru.

Какой недвижимостью владеет Киркоров

Бывший директор Киркорова Леонид Дзюник рассказал NEWS.ru, что помимо квартиры в Филипповском переулке — рядом с Арбатом, почти 400 кв. м — певец владеет особняком площадью один гектар в элитном коттеджном поселке Мякининской поймы на берегу Москвы-реки. Как напомнил собеседник, он не раскрывает никакой тайны места жительства певца, поскольку сам Филипп неоднократно публично демонстрировал свои владения.

На участке расположен собственный музей, теннисный корт, фонтан, пруд, гараж для яхт, сад и личный пляж, а также дом площадью более тысячи квадратных метров.

По словам экс-директора, Киркоров приобретал недвижимость и за рубежом. В частности, у него были куплены квартира и особняк в США (в Майами) и несколько апартаментов в Болгарии.

«В 2007 году Болгария вступила в Евросоюз, и многие артисты ринулись приобретать там недвижимость. Потому что она была недорогой, доступной. Им казалось удачным вложением средств. Но покупка оказалась с подвохом — услуги болгарского ЖКХ заоблачные. Когда артисты это поняли, то начали спешно избавляться от болгарской недвижки», — вспомнил Дзюник.

Он добавил, что точно не знает, продал ли Киркоров все свои болгарские квартиры или что-то сохранил в собственности. У Киркорова также была элитная квартира в Латвии около 200 кв. м. Но ее нынешняя судьба бывшему директору исполнителя, по его словам, неизвестна.

Дом в Мякиино Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Киркоров смог заработать сотни миллионов

Звездный промоутер Игорь Сенгер напомнил NEWS.ru, что Киркоров работает в шоу-бизнесе 40 лет. Его карьера на эстраде началась в 1985 году с участия в программе «Шире круг» с лирической песней «Моя весна».

Сенгер назвал Киркорова действительно крупным артистом, на творчестве которого выросло уже несколько поколений. Однако заработок от концертов, по его словам, составляет не самую большую часть дохода исполнителя.

«Зрительный зал на 4000 мест, предположим, 6000 рублей — средняя стоимость билета. Это без учета ВИП-мест, которые могут стоить от миллиона и выше за штуку. За вычетом всех расходов, включая оплату налогов, примерно пять миллионов от концерта артист может положить себе в карман. К тому же ведь одним концертом исполнитель не ограничивается. Но, например, участие того же Филиппа в корпоративе стоит от $100 тысяч (около восьми миллионов рублей. — NEWS.ru) буквально за полчаса, за несколько песен. Многие коллеги по цеху об этом могут только мечтать», — признался промоутер.

Сенгер добавил, что спрос на участие Киркорова в корпоративах не падал даже в кризисы. В определенных кругах, по словам собеседника, присутствие на мероприятии артиста считается статусным. «Думаю, по три-четыре корпоратива в месяц минимум у Филиппа есть сейчас. Мы еще не считаем предновогодний декабрь, когда все дни расписаны», — уточнил собеседник.

Кто из звезд платил Киркорову за раскрутку

По версии Сенгера, Киркоров с юности выкупал права на понравившиеся ему песни у их авторов, и благодаря этому ему сейчас не приходится платить авторские отчисления. «Наоборот, зарегистрировал хиты на себя и сам получает авторские доходы, сумма которых в данном случае может составлять около $100 тысяч в год. Аналогично стоимости одного его корпоратива. Думаю, ему приятен сам факт быть обладателем песен, которые исполняет», — пояснил Сенгер.

Дзюник напомнил, что многие фаворитки Киркорова давали ему денег за раскрутку. Точнее, чаще всего, по его словам, за них платили обеспеченные мужья или любовники. Впрочем, были исключения, уточнил Дзюник. Как он сказал, Киркоров продвигал бесплатно, на личном энтузиазме, например, певицу Анастасию Стоцкую, так как верил в этот проект. Но и отчасти пытался досадить Пугачевой, в браке с которой тогда уже начались проблемы, напомнил собеседник.

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

«Анжелику Агурбаш раскручивал, например, за деньги, за нее платил бывший муж — белорусский магнат. Причем платил, насколько помню, щедро, это было серьезное финансовое вливание для Филиппа… Я полагаю, что нынешних своих спутниц, которые рвутся в звезды, продвигает тоже не бесплатно», — полагает экс-директор.

Ждет ли Киркоров возвращения Пугачевой, будут ли они вместе

Биограф Пугачевой писатель Федор Раззаков предположил в беседе с NEWS.ru, что в нулевых Киркоров вложился в ряд крупных бизнесов в России и за рубежом — в частности, в фармацевтический и строительный, — но не афиширует этого. Значительную часть его доходов, по версии Раззакова, составляют дивиденды от этого. «Какие бы суровые времена ни наступили, этот артист точно не пропадет», — резюмировал собеседник.

Сенгер в шутливой форме предположил, что Киркоров затеял ремонт в надежде на скорое возвращение Пугачевой. «У нее квартира в том же подъезде, но на другом этаже. Соседями будут, потом и съедутся — всех четверых детей вместе растить. А глупый Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) останется на задворках», — предрек собеседник.

Дзюник прокомментировал вероятное воссоединение звезд фразой «Не дай бог» и напомнил историю, как в браке Пугачева забирала у Киркорова все его заработки. Когда он решил оставлять деньги себе, супруга сразу подала на развод, напомнил экс-директор.

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