Названа еще одна возможная причина отмены концерта Земфиры в Казахстане

Концерт певицы Земфиры (настоящее имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Алма-Ате был отменен с неверным выбором площадки со стороны организаторов, заявил продюсер компании «Астана концерт» Малик Хасенов. По его словам, переданным ТАСС, власти республики не имеют никакого отношения к этому инциденту.

Со стороны государства никаких вопросов нет. Если говорить про концерт Земфиры, вы видели сначала, что он был анонсирован на территории другой площадки. То есть месяц велись продажи [билетов] на одной площадке, потом они увидели, что продажи низкие. <…> Потом они перенесли на другую площадку, но давайте говорить, что территория стадиона КазНу (Казахский Национальный университет им. аль-Фараби — NEWS.ru) — это, наверное, неправильная концертная площадка, — сказал Хасенов.

По словам продюсера, в Алма-Ате имеются прекрасные концертные площадки, такие как «Алматы Арена», спорткомплекс им. Балуана Шолака и Дворец Республики. Он отметил, что, поскольку организаторы являются его коллегами, он не может их критиковать, но задался вопросом, почему они не воспользовались площадкой «Алматы Арена», где в 2023 году успешно прошел концерт Земфиры. Продюсер также подчеркнул, что организаторы были не казахстанскими и предположил, что, возможно, они просто не понимали инфраструктуру и не знали местный рынок.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко ранее заявил, что концерт певицы Земфиры в Алма-Ате мог быть отменен из-за политической позиции исполнительницы. Он напомнил, что артистка выступила против СВО, а затем попала в список украинского сайта «Миротворец».