Память Владимира Андреева увековечат в Москве

https://static.news.ru/photo/d3e02690-ea4a-11ea-b734-fa163e074e61_660.jpg Владимир Андреев Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Мосгордума рассматривает вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Легенды советского театра и кино не стало 29 августа, он умер через день после того, как отпраздновал своё 90-летие.

Депутаты считают, что Андреев внёс неоценимый вклад в культуру не только столицы, но и всей страны.

Мы рассмотрим вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Он не только актер, но и режиссер, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего, — сказал в интервью ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Актёр Владимир Андреев известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Джамайка», «Ультиматум», «Сказка о царе Салтане», «Ночной патруль», «Доброе утро» и многих других.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Андреева была ишемическая болезнь сердца, врачи диагностировали у него микроинсульт. Киноискусству покойный мэтр отдал свыше 60 лет. На его счету также десятки работ в театре в качестве режиссёра и актёра.