«Забрасывают камнями»: покинувшая «Суперстар» Власова раскритиковала жюри

Певица Наталия Власова, которая первой из участников шоу «Суперстар» на НТВ покинула проект, раскритиковала членов жюри. По её мнению, Сергей Соседов, Маша Распутина, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева «консервативны» и «запарывали участников». Певица заявила, что жюри «закидывало камнями» конкурсантов за их желание экспериментировать на сцене. Об этом Власова рассказала во время своего общения с поклонниками в Instagram.

Первый соревновательный эфир шоу «Суперстар» состоялся 14 ноября. По его итогам исполнительница хита «Ты у моих ног» заняла последнее место. Жюри крайне низко оценило её выступление с песней «Опустела без тебя земля», поставив один балл из восьми возможных.

Это было просто ужасно! Вы не поняли, о чём поёте. Кто вам позволил менять несколько нот в этой песне? И сделать какую-то там слащавую вставку?! Она испортила всю песню. Это недопустимые вещи! — заявил после выступления Власовой музыкальный критик Сергей Соседов.

Вскоре после окончания эфира Власова провела прямой эфир со своими подписчиками, в ходе которого рассказала о своих переживаниях. Певица заявила, что замечания жюри не тронули её, поскольку авторитетов среди судей для неё не было.

Когда я узнала состав жюри, сразу предположила, что долго мне не продержаться. Потому что это глубоко консервативные люди с очень стереотипным мышлением. Эти люди запарывали участников не то что за импровизации — за одну-две другие ноты. Я же в хорошем смысле свободно отнеслась к материалу. Иначе какой смысл был участвовать? — рассказала исполнительница на своей странице в Instagram.

Певица призналась, что ей предлагали участвовать в «Суперстар» ещё в прошлом сезоне, но тогда она в последний момент отказалась. Теперь же даже после вылета из шоу Власова не жалеет о полученном опыте.

Я вышла (из проекта. — NEWS.ru) с потрясающим богатством: я поняла, что могу быть сильной и спокойной в тот момент, когда меня забрасывают камнями. У меня своя правда, свой стержень, и мнение никого из жюри не может пошатнуть мою уверенность в себе, — подчеркнула певица.

Наталия Власова добавила, что вскоре намерена показать раскритикованный жюри «Суперстар» вариант песни «Нежность» её автору — Александре Пахмутовой.

Ранее другая участница шоу «Суперстар» на НТВ Вика Цыганова рассказала NEWS.ru, почему осталась недовольна тем, как сняли её выступление с песней «Приходите в мой дом». По словам артистки, когда её супруг, автор песни Вадим Цыганов, увидел этот номер по ТВ, у него «чуть не случился сердечный приступ».