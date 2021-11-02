«Патологичная история»: Стас Пьеха объяснил отказ от участия в «Холостяке»

Стас Пьеха объяснил, почему несколько раз отказывался от участия в шоу «Холостяк». По словам артиста, для него неприемлемо, когда 25 женщин борются за одного мужчину, а саму идею шоу он назвал противоестественной и патологичной, пишет WMJ.ru.

В первую очередь, пояснил Пьеха, он брезгует выставлять напоказ свою личную жизнь. Хотя, с другой стороны, все участники шоу получают в процессе свою дозу пиара и после строят на этом карьеру, а не личную жизнь.

В моей цепочке ценностей выставлять свою личную жизнь напоказ, заниматься этим в телевизоре — брезгливо. С другой стороны, почему бы за очень большие деньги не сделать вид, что я с кем-то хожу на свидания на Лазурном берегу? Я понимаю, что все пиарятся на этом проекте. Более цепкий получает свою дозу пиара и строит карьеру, а не личную жизнь, — пояснил свою позицию артист.

Ещё больше Пьехе не нравится идея конкуренции между женщинами и борьба за мужчину. По его мнению, природа создала всё наоборот: это мужчина должен добиваться женщину.

Сама по себе история, когда 25 женщин борются за одного мужчину, какая-то патологичная. Природой так задумано, что мужчина добивается женщины. Когда наоборот, да еще и в таком количестве... Конструкция очень шаткая. Это очень странно, и это не для меня, — говорит певец.

Несмотря на это, Стас Пьеха довольно лояльно относится к фривольностям в отношениях. К примеру, для него приемлем гостевой брак, когда супругам необязательно жить вместе. Но свободные отношения, когда партнёры спят, с кем хотят, артист категорически не приемлет.

Сам Пьеха всё ещё официально женат на Наталье Горчаковой, от которой у него растёт сын Пётр. Супруги давно живут отдельно, а сам певец находится в новых отношениях, подробности о которых не раскрывает.

Ранее Стас Пьеха заявил, что согласился бы на фит с известным рэпером Моргенштерном. Он назвал его «явлением» и «правильной карикатурой на отупение современной музыки».