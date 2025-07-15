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15 июля 2025 в 06:20

Раскрыто, какое наказание грозит за купание на диких пляжах

Эксперт ЖКХ Бондарь: отдых на диком пляже может грозить арестом на 15 суток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдых на необорудованных или диких пляжах может привести к штрафу или даже аресту на 15 суток, если купание сопровождается нарушением общественного порядка, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такие меры вводятся для защиты людей и окружающей среды.

Купание на диких пляжах может привести к штрафу. Это не просто запрет ради запрета — такие меры вводят для безопасности людей и защиты природы. Купание в местах, не предназначенных для этого, может подпадать под действие нескольких статей КоАП РФ. Если человек решает искупаться в месте, где установлен знак «Купаться запрещено», его могут оштрафовать за нарушение правил водопользования. Штраф в таком случае составит до 1000 рублей. Бывает, что купание превращается в нарушение общественного порядка, тогда могут привлечь за мелкое хулиганство. Может быть назначен штраф до 1000 рублей, а в худшем случае — арест до 15 суток, — пояснил Бондарь.

Он также добавил, что в некоторых регионах действуют дополнительные ограничения, поэтому штрафы могут быть выше. Кроме того, по его словам, неофициальные пляжи часто опасны из-за отсутствия спасателей и непредсказуемого рельефа дна.

В некоторых регионах местные власти дополнительно устанавливают свои правила за купание на диких пляжах, поэтому где-то штрафуют строже, где-то — просто предупреждают. Но важно помнить, что необорудованные пляжи часто опасны. Там нет спасателей, а дно может скрывать ямы или сильное течение. Чтобы избежать проблем, лучше уточнить, разрешено ли купание в выбранном месте. Официальные пляжи проверяют на безопасность, а их списки публикуют местные власти или МЧС, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что многие россияне в жаркую погоду позволяют себе ходить с оголенным торсом, однако в торговых центрах это может стать причиной отказа в обслуживании. По его словам, такие правила вправе установить администрация ТЦ, поскольку подобные заведения находятся в частной собственности.

запреты
штрафы
наказания
пляжи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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