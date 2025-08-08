Школьникам из российского региона запретили скрывать лица В школах Саратова под запрет подпала одежда, скрывающая лицо

В саратовских школах запретили носить одежду, которая закрывает лицо, сообщает издание 164.ru со ссылкой на письма, разосланные родителям учащихся. Исключением стали только медицинские маски.

Родители школьников получили сообщения, где прописаны требования к внешнему виду учащихся. В документе не уточняется, разрешены ли религиозные элементы одежды, однако прямо указано, что запрещено ношение вещей, закрывающих лицо, за исключением случаев, связанных с медицинскими показаниями.

Подобные ограничения вводились и в других регионах страны, что вызывало неоднозначную реакцию в обществе. Региональные власти пояснили, что новый регламент призван прежде всего установить единые стандарты школьной формы и повысить безопасность учебного процесса.

В московском метро ранее произошел конфликт из-за девушки в закрытой одежде. Пассажирка в никабе возмутилась тем, что ее снимают, и потребовала объяснений у автора съемки. Снимавшая заявила, что Россия — светское государство. Спор перерос в перепалку с участием других пассажирок, после чего женщина в никабе покинула вагон.