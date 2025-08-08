Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:31

Школьникам из российского региона запретили скрывать лица

В школах Саратова под запрет подпала одежда, скрывающая лицо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В саратовских школах запретили носить одежду, которая закрывает лицо, сообщает издание 164.ru со ссылкой на письма, разосланные родителям учащихся. Исключением стали только медицинские маски.

Родители школьников получили сообщения, где прописаны требования к внешнему виду учащихся. В документе не уточняется, разрешены ли религиозные элементы одежды, однако прямо указано, что запрещено ношение вещей, закрывающих лицо, за исключением случаев, связанных с медицинскими показаниями.

Подобные ограничения вводились и в других регионах страны, что вызывало неоднозначную реакцию в обществе. Региональные власти пояснили, что новый регламент призван прежде всего установить единые стандарты школьной формы и повысить безопасность учебного процесса.

В московском метро ранее произошел конфликт из-за девушки в закрытой одежде. Пассажирка в никабе возмутилась тем, что ее снимают, и потребовала объяснений у автора съемки. Снимавшая заявила, что Россия — светское государство. Спор перерос в перепалку с участием других пассажирок, после чего женщина в никабе покинула вагон.

школы
Саратов
никабы
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.