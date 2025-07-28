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28 июля 2025 в 17:23

Замечание девушке в никабе обернулось скандалом между пассажирками метро

Конфликт между пассажирками метро из-за девушки в никабе попал на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Московском метрополитене произошел конфликт между пассажирками, который возник из-за присутствия девушки в никабе. Видеозапись инцидента распространилась в Сети. На кадрах видно, как пассажирка в никабе выражает резкое недовольство тем, что ее снимают на видео.

Девушка поинтересовалась у снимающего человека и у его спутника, почему ведется запись. Пассажирка, которая вела видеосъемку, объяснила свои действия тем, что подобные наряды в московском метро ассоциируются со взрывами, и подчеркнула, что Россия является светским государством. Женщина в никабе в свою очередь спросила, запрещен ли подобный вид одежды.

Ситуация накалилась, когда к спору присоединилась еще одна девушка. Она встала на защиту пассажирки в никабе, при этом начав оскорблять снимавшую и также фиксировать происходящее на свой телефон. В конечном итоге женщина в никабе покинула место конфликта в сопровождении других женщин, которые встали на ее сторону.

Ранее детская площадка в подмосковной Балашихе с девушками в хиджабах попала на видео. Группа женщин была одета в соответствии с традициями, а на одной из них был полностью скрывающий лицо никаб.

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