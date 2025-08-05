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05 августа 2025 в 12:29

Юрист назвал главную причину дебошей в самолетах

Юрист Хаминский: дебоши в самолетах чаще всего происходят из-за алкоголя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алкоголь — главная причина дебошей на борту самолетов, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, пассажиры-нарушители либо приходят на борт уже в состоянии опьянения, либо употребляют спиртное во время полета.

Основной причиной дебошей на борту самолета является злоупотребление алкоголем. Пассажиры-правонарушители, как правило, либо приходят на борт воздушного судна уже пьяными, либо употребляют алкоголь на борту, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что к дебоширам также применяется статья 11.17 КоАП РФ, которая карает за нарушение правил поведения на воздушном транспорте, включая неподчинение командиру экипажа. По его словам, она влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Помимо административной и уголовной ответственности пассажирам с признаками опьянения может быть отказано в посадке, или они могут быть сняты с рейса. Командир экипажа вправе высадить пьяного дебошира, а его билет потеряет силу, — резюмировал Хаминский.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что карьера юмориста, телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева может серьезно пострадать из-за дебоша на борту самолета — часть заказчиков откажется от сотрудничества с ним. По его словам, подобные скандалы всегда бьют по репутации, особенно когда речь идет о медийных персонах.

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