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30 июля 2025 в 17:37

Хрусталеву предрекли большие проблемы в карьере из-за дебоша в самолете

Продюсер Рудченко: часть заказчиков откажется от Хрусталева из-за дебоша

Дмитрий Хрусталев Дмитрий Хрусталев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Карьера юмориста, телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева может серьезно пострадать из-за инцидента в самолете — часть заказчиков откажется от сотрудничества с ним, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, подобные скандалы всегда бьют по репутации, особенно когда речь идет о медийных персонах.

Конечно же, подобные истории, как инцидент с Хрусталевым в самолете, всегда сказываются репутационно. Тем более Хрусталев работал с шоуменом Иваном Ургантом, то есть к нему пристальное внимание. Не скажу, что полная отмена его ждет, но, например, некоторые заказчики могут отказаться от него в пользу какого-то другого ведущего, — высказался Рудченко.

Он отметил, что сегодня к звездам относятся особенно строго. По его словам, от них ждут не только профессиональных качеств, но и примерного поведения.

Подобные действия Хрусталева, как дебош в самолете, показывают определенное расхлябанное поведение. Сейчас очень пристально смотрят за звездами, артистами большой величины. И они должны быть показателями, то есть кумирами не просто по названиям, а они еще должны подавать пример. Если поведение расхлябанное, недостойное, это может вызвать определенный общественный резонанс, порицание, — подытожил Рудченко.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что Хрусталев может попасть в черный список авиакомпаний за дебош на борту самолета. По его словам, подобная санкция предусматривается по статье о хулиганстве или невыполнении распоряжений командира воздушного судна.

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