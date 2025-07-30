Адвокат ответил, что может грозить Хрусталеву за дебош в самолете

Адвокат ответил, что может грозить Хрусталеву за дебош в самолете Адвокат Багатурия: Хрусталева могут внести в черный список за дебош на борту

Юморист, телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев может попасть в черный список авиакомпаний за дебош на борту самолета, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, подобная санкция предусматривается по статье о хулиганстве или невыполнении распоряжений командира воздушного судна.

Если его привлекут по ст. 11.17 КоАП РФ о невыполнении лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, либо за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ о хулиганстве на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте или ст. 267.1 УК РФ о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, Хрусталев может быть внесен в черный список, — сказал Багатурия.

Он уточнил, что точно определить меру наказания на данный момент невозможно. По словам адвоката, не установлено, находился ли артист в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее появилась информация, что Хрусталева сняли с авиарейса Калининград — Москва из-за неадекватного поведения на борту. По словам представителя Министерства внутренних дел РФ, артист нарушил общественный порядок, в связи с чем на него был составлен административный протокол.