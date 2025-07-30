Устроившего дебош в самолете Хрусталева сняли с рейса Калининград — Москва

Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса Калининград — Москва, сообщает 360.ru. По информации телеканала, причиной стало неадекватное поведение юмориста на борту. Представитель Министерства внутренних дел РФ подтвердил снятие 46-летнего актера с рейса. По его словам, Хрусталев нарушал общественный порядок, в связи с чем на него был составлен административный протокол.

Telegram-канал Amber Mash, в свою очередь, отметил, что телеведущий прилетал в Калининградскую область, чтобы провести «Голосящий КиВиН». По данным канала, Хрусталев донимал людей еще в зоне выхода на посадку. Amber Mash уточнил, что на борт артист поднялся только благодаря одному из пассажиров, а в ответ на просьбу показать посадочный талон нагрубил стюардессе и потребовал проводить до своего кресла в бизнес-классе.

По сведениям канала, пока бортпроводница ходила к капитану воздушного судна, Хрусталев занял чужое место. Amber Mash добавил, что после этого полицейские сняли ведущего с самолета. Время задержки, по данным канала, составило 3,5 часа.

Ранее россиянина сняли с рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines за оскорбление граждан Турции. Очевидцы рассказали, что пассажир назвал турок уничижительным словом «чурки», что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила мужчину в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.