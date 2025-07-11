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11 июля 2025 в 14:57

Россиянам рассказали, где нельзя ходить с голым торсом даже в жару

Юрист Русяев: торговые центры вправе запретить посетителям оголять торс

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Многие россияне в жаркую погоду позволяют себе ходить с оголенным торсом, однако в торговых центрах это может стать причиной отказа в обслуживании, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, такие правила вправе установить администрация ТЦ, поскольку подобные заведения находятся в частной собственности,

Отдельный правовой режим действует на территориях, находящихся в частной собственности, таких как торговые центры. Их администрация вправе установить собственные правила поведения и дресс-код, например отказать в допуске лиц с оголенным торсом. Это не влечет применения административных санкций, но может быть основанием для отказа в обслуживании, — пояснил Русяев.

Он уточнил, что в случае конфликта между торговым центром и посетителем последствия будут носить гражданско-правовой характер, поскольку речь идет не о нарушении закона, а о несоблюдении внутренних правил заведения. При этом юрист подчеркнул, что на улицах, площадях и во дворах запрета на хождение без футболки нет.

В случае конфликта ТЦ и посетителя с голым торсом, например при агрессивной реакции на просьбу покинуть помещение, может последовать правовая квалификация по ст. 20.1 КоАП РФ уже не за внешний вид, а за поведение. Для улицы, площади или даже двора запрет на хождение без футболки отсутствует. Но вход на территорию торгового центра может быть ограничен внутренними правилами, и в этом случае последствия будут носить гражданско-правовой, а не административный характер, — резюмировал Русяев.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что в жаркую погоду некоторые граждане решают охладиться, залезая в городские фонтаны, однако такое купание может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток. По его словам, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными санкциями.

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