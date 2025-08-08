После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек

Более 20 студентов Казанского юридического института МВД России были доставлены в больницу с жалобами на состояние здоровья, сообщили в Telegram-канале вуза. Произошло это после зачетных мероприятий по физической, служебной и огневой подготовкам.

Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение был доставлен 21 человек. В настоящее время двое из них выписаны, 19 — проходят лечение, — добавили в институте.

В настоящее время в учреждении проводится служебная проверка. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что молодые люди почувствовали себя плохо после ужина в столовой. По информации канала, 15 человек пожаловались на тошноту, рвоту и боли в животе. Состояние 12 пострадавших оказалось настолько тяжелым, что их пришлось экстренно госпитализировать.

