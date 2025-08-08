Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 20:46

После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек

В Казани госпитализировали 21 курсанта института МВД

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Более 20 студентов Казанского юридического института МВД России были доставлены в больницу с жалобами на состояние здоровья, сообщили в Telegram-канале вуза. Произошло это после зачетных мероприятий по физической, служебной и огневой подготовкам.

Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение был доставлен 21 человек. В настоящее время двое из них выписаны, 19 — проходят лечение, — добавили в институте.

В настоящее время в учреждении проводится служебная проверка. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что молодые люди почувствовали себя плохо после ужина в столовой. По информации канала, 15 человек пожаловались на тошноту, рвоту и боли в животе. Состояние 12 пострадавших оказалось настолько тяжелым, что их пришлось экстренно госпитализировать.

До этого появилась информация, что уфимка потеряла зрение из-за чачи, от которой умерли не менее 10 человек из разных городов России. Состояние 36-летней потерпевшей оценивается как крайне тяжелое.

здоровье
студенты
происшествия
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.