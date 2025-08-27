В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село Депутат Бессараб сравнила распределение после вузов с наказанием

Распределение выпускников после вузов можно сравнить с наказанием, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, сказаным НСН, в стране совершенно потеряна инфраструктура, которая была при СССР и в сельской местности нет никаких удобств.

Молодой специалист приезжает, у него нет жилья, в селе нет дорог, детского сада, элементарных удобств. Возникает вопрос, а за что мы человека наказываем? За то, что он своим трудом поступил на бюджетное место? — заявила она.

Ранее Минздрав России представил новую версию законопроекта, посвященного работе выпускников-медиков, которые обучаются за счет государственного бюджета. Так, в ведомстве предложили не допускать к работе врачей, которые не прошли периодическую аккредитацию и не имеют трехлетнего стажа в госклиниках.