08 августа 2025 в 13:32

Сотрудники полиции массово отравились после ужина в столовой вуза

Больше 15 полицейских отравились после ужина в студенческой столовой в Казани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 15 сотрудников полиции почувствовали себя плохо после ужина в столовой Казанского юридического института МВД, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, силовики пожаловались на тошноту, рвоту и боли в животе, большинство из них были экстренно госпитализированы.

Инцидент произошел 6 августа, когда сотрудники полиции проходили курсы профподготовки и повышения квалификации в вузе. Состояние 12 пострадавших оказалось настолько тяжелым, что их пришлось экстренно госпитализировать — в их числе средний начальствующий состав. Еще троим полицейским назначили амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причиной массового отравления могло стать использование просроченных продуктов при приготовлении блюд. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Ранее стало известно, что на теплоходе «Лев Толстой» произошло массовое отравление пассажиров во время рейса по маршруту Москва — Казань — Москва. Десятки человек обратились за медицинской помощью с симптомами тошноты, рвоты, головокружения и повышенной температуры. Первые случаи заболевания были зафиксированы в середине круиза. Точная причина отравления остается неизвестной.

Татарстан
Казань
вузы
отравления
полиция
происшествия
университеты
