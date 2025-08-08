Сотрудники полиции массово отравились после ужина в столовой вуза Больше 15 полицейских отравились после ужина в студенческой столовой в Казани

Более 15 сотрудников полиции почувствовали себя плохо после ужина в столовой Казанского юридического института МВД, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, силовики пожаловались на тошноту, рвоту и боли в животе, большинство из них были экстренно госпитализированы.

Инцидент произошел 6 августа, когда сотрудники полиции проходили курсы профподготовки и повышения квалификации в вузе. Состояние 12 пострадавших оказалось настолько тяжелым, что их пришлось экстренно госпитализировать — в их числе средний начальствующий состав. Еще троим полицейским назначили амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причиной массового отравления могло стать использование просроченных продуктов при приготовлении блюд. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

