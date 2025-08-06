Пассажиры «Льва Толстого» массово отравились

На борту круизного теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту Москва — Казань — Москва, произошло массовое отравление пассажиров, сообщает «SHOT Проверка». Сразу несколько десятков человек пожаловались на резкое ухудшение самочувствия во время рейса.

По данным источника, симптомы включали тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры. Первые случаи заболевания появились в середине круиза. Причины пока не установлены. Известно, что судно принадлежит компании «Водоходъ».

Ранее на кубинском курорте Варадеро десятки российских туристов отравились в пятизвездочном отеле Iberostar Selection. Симптомы включали расстройство желудка, рвоту и повышение температуры — все из-за морепродуктов, приготовленных на гриле. Несмотря на жалобы гостей, администрация отеля отрицала причастность, утверждая, что виной всему акклиматизация к местной кухне.

До этого в Адлере произошло массовое отравление чачей, купленной на местном рынке, — погибли три человека из одной семьи. Еще одна пострадавшая была госпитализирована с тяжелым отравлением. Правоохранительные органы задержали двух продавцов алкоголя и возбудили уголовное дело.