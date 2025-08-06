Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:46

Пассажиры «Льва Толстого» массово отравились

На теплоходе «Лев Толстой» десятки пассажиров массово отравились

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На борту круизного теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту Москва — Казань — Москва, произошло массовое отравление пассажиров, сообщает «SHOT Проверка». Сразу несколько десятков человек пожаловались на резкое ухудшение самочувствия во время рейса.

По данным источника, симптомы включали тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры. Первые случаи заболевания появились в середине круиза. Причины пока не установлены. Известно, что судно принадлежит компании «Водоходъ».

Ранее на кубинском курорте Варадеро десятки российских туристов отравились в пятизвездочном отеле Iberostar Selection. Симптомы включали расстройство желудка, рвоту и повышение температуры — все из-за морепродуктов, приготовленных на гриле. Несмотря на жалобы гостей, администрация отеля отрицала причастность, утверждая, что виной всему акклиматизация к местной кухне.

До этого в Адлере произошло массовое отравление чачей, купленной на местном рынке, — погибли три человека из одной семьи. Еще одна пострадавшая была госпитализирована с тяжелым отравлением. Правоохранительные органы задержали двух продавцов алкоголя и возбудили уголовное дело.

теплоходы
отравления
пассажиры
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.