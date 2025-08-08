Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе

В Москве и Центральной России лето, видимо, завершается. Согласно обновленному прогнозу, температура воздуха медленно, но верно продолжает снижаться. По одному из сценариев, осень может наступить раньше срока. Какими окажутся оставшиеся августовские дни, ждать ли резкого похолодания, когда окончательно уйдет тепло — в материале NEWS.ru.

Ждать ли похолодания в августе

Среднесуточная температура в течение последнего летнего месяца будет снижаться с +20 градусов до +15, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

«Похолодание в этот раз приходит плавно, постепенно, а не резко, как это часто у нас бывает. С каждым днем мы чувствуем медленное приближение осени: вечера и ночи становятся ощутимо более прохладными», — пояснил специалист.

Однако утверждать, что лето уже закончилось, пока преждевременно, отметил он. «В течение августа дневная температура воздуха то и дело будет превышать 20 градусов. Поэтому я бы не стал говорить, что осень уже пришла. Но она на подходе, практически на пороге», — пояснил Сергеев.

По словам синоптика, в этом году август не может похвастаться температурными рекордами: он более сдержанный, чем в предыдущие годы, и без резких перепадов.

Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве после длительного периода очень теплых ночей наступили свежие августовские утренники. По его словам, теперь в ночное время душно уже не будет.

Будут ли сильные дожди в августе

Ближайшие августовские дни окажутся довольно дождливыми в целом ряде регионов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье температура может достигать 40 градусов, а в некоторых регионах, таких как Дагестан, даже 45. При этом жара будет сопровождаться выпадением осадков.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае в ближайшие дни пройдут сильные дожди с грозами и градом. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, из-за мощных осадков может подняться уровень воды. В отдельных районах он будет достигать опасных отметок. Согласно прогнозу Вильфанда, мощные дожди пройдут в Иркутской области, Забайкалье и на Камчатке.

По данным метеосервиса Gismeteo, до конца августа в Москве будет более 14 дождливых дней.

Каких катаклизмов ждать в августе

Как сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре России, в большинстве районов европейской территории России атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди, местами сильные. Синоптики также прогнозируют ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–25 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман.

В частности, сильный дождь прогнозируется в Ивановской и Костромской областях. Татарстан, по прогнозу метеорологов, накроют грозы с крупным градом и ветром 15–20 м/с. Осадки также ожидаются в Челябинской области, на севере Хабаровского края и в южной части Сахалина.

Тем регионам, где не выпадут дожди, грозит высокая пожарная опасность. Речь идет о Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Воронежской области, Луганской Народной Республике, Херсонской, Саратовской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Тыве и Иркутской области.

Когда россиянам готовиться к наступлению осени

Как рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в последнем месяце лета стоит ожидать сразу несколько волн похолодания.

«В августе в Москве средняя суточная температура будет меняться от 20 градусов в первых числах до 15 в последних», — пояснила Позднякова.

Сергеев сообщил, что аномальной жары этим летом уже, по всей видимости, не будет.

«В целом август довольно ровный, комфортный для работы и прогулок. Однако я бы не стал ожидать возвращения полноценного лета и июльских температур . Мы почувствуем дыхание осени в последней декаде августа. В вечернее время придется надевать толстовки и легкие куртки. Загорать на пляжах в центральной части страны уже вряд ли получится. Сентябрь начнет постепенно входить в свои права», — рассказал собеседник NEWS.ru.

На какие народные приметы о погоде стоит обратить внимание в августе

Эколог, метеоролог Михаил Семенов рассказал NEWS.ru, что в последний месяц лета стоит обращать внимание на народные приметы о погоде.

«Если на первой неделе августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной. Туман долго не рассеивается — к ясной погоде. Август без дождя — к теплой и сухой осени», — сказал собеседник NEWS.ru.

Согласно приметам, появление инея в августе говорит о ранней студеной зиме. Если выросло много роз, осень будет длинной. Появление холодной росы утром означает скорое окончание лета, особенно если она долго не высыхает, добавил Семенов.

