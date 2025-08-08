От 0 градусов до +35: прогноз погоды в Москве и России, где холод и жара

С приближением конца лета погода в Москве становится все холоднее. Сколько градусов будет в столице в выходные и на следующей неделе, где сейчас в России холоднее и жарче всего?

Какая погода пришла в Москву к 8 августа

Метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что московские ночи с приближением осени становятся все прохладнее. В ночь на 8 августа в Волоколамске температура воздуха опустилась до плюс 9,3 градуса; в Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила плюс 12,5 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что конец недели в Москве будет прохладным, возможны дожди.

«На погоду в столице окажет влияние гребень антициклона с юго-запада. В небе над регионом будут проплывать разрозненные облака, которые не смогут стать причиной осадков, и лишь на севере области дожди местами еще пройдут. Дневная температура не дотянет до нормы всего на пару градусов: температура воздуха — плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление будет выше нормы», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве в выходные и на новой неделе

Леус прогнозирует в субботу кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью в Москве плюс 12–14, днем — плюс 19–21 градус.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что в воскресенье воздух в столице может прогреться до плюс 24 градусов. Выглянет солнце, но вероятность дождей сохраняется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Начало недели, с 11 по 13 августа, станет облачным и дождливым. Температура составит плюс 18–22 градуса, ночью может похолодать до плюс 8–9 градусов.

Foreca прогнозирует, что возможны мощные ливни вечером в понедельник и позже днем в среду, 13 августа. После этого температура начнет понемногу расти: выглянет солнце, и днем в субботу воздух прогреется до плюс 23 градусов.

Где самая холодная и самая жаркая погода в России в августе 2025 года

По данным Леуса, в Краснодаре, который долгое время был эпицентром жары в России, на фоне циклона на Кубани температура снизилась и вернулась в рамки нормы: плюс 31–34 градуса.

На этом фоне эпицентром жары стала Астрахань. По данным Foreca, на ближайшей неделе дневные температуры в каспийском порту будут держаться выше плюс 30 градусов, время от времени достигая плюс 35. Погода будет солнечной, за исключением короткого дождя в ночь на воскресенье.

«Полюс холода» в России в начале августа 2025 года располагается на Дальнем Востоке, к востоку от Верхоянского хребта. В Верхоянске 8 августа температура воздуха не превышает плюс 7 градусов. На предстоящей неделе температура воздуха в городе в самые жаркие дни не превысит плюс 16–17, а ночью будет опускаться до 0 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге на новой неделе

Леус прогнозирует, что «погодное проклятье выходных» в этот раз обойдет Петербург: несмотря на то что циклон рядом, в Северной столице ожидаются идеальные выходные, обещает синоптик.

«[8 августа] в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать неустойчивые воздушные массы. Облаков в небе будет довольно много, и в послеполуденные часы местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 19–24. Атмосферное давление около нормы. В субботу местами небольшой дождь, ночью плюс 13–15, днем плюс 21–23 градуса», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, такая погода задержится в Петербурге на всю первую половину следующей недели. В понедельник ожидаются грозы, но без существенных осадков. С 13 августа облачность рассеется и температура в Санкт-Петербурге начнет расти, к субботе она достигнет плюс 23–24 градусов.

