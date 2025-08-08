Погода в Москве в пятницу, 8 августа: тропические ночи закончились?

Период тропических ночей в столичном регионе завершен, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что известно о погоде в Москве в пятницу, 8 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 8 августа

По словам Леуса, минувшая ночь в столице стала самой холодной более чем за месяц. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночной минимум составил плюс 12,5 градуса, последний раз так низко опускались столбики термометров в период похолодания, 6 июля. Еще холоднее было в Тушино и Строгино, а самая низкая температура отмечена в Бутово, там похолодало до плюс 10,7 градуса.

В Подмосковье самая низкая температура прошедшей ночи зафиксирована в Волоколамске — там было плюс 9,3 градуса.

«В ближайшие четыре-пять суток по ночам в Москве плюс 11–14 градусов, по области местами температура воздуха будет опускаться до плюс 8–11 градусов», — предупредил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что со вчерашнего дня в Московском регионе начал меняться температурный режим, наступает период устойчивой погоды, которая соответствует норме.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Днем в Москве будет 18–22 градуса, по области — до 23. В последующем температурный фон составит 20–24 градуса в целом по Московскому региону днем. А ночные температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов», — пояснил Вильфанд.

В пятницу в Москве без осадков, лишь на севере области местами пройдут дожди. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 9 августа, в столице кратковременные дожди, днем местами гроза, ночью плюс 12–14 градусов, днем плюс 19–21 градус.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 8 августа

По данным Леуса, в Санкт-Петербурге сегодня будет облачно, в послеполуденные часы местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 19–24 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу местами небольшой дождь, ночью плюс 13–15 градусов, днем плюс 21–23 градуса.

Читайте также:

Ситуация в Сумской области утром 8 августа: обвал фронта, дефицит дронов

Ситуация в аэропортах РФ 8 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России