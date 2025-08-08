Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 05:00

Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга

Врач Павлова: жара снижает активность мозга и его функции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду организм тратит энергию на охлаждение, из-за чего мозг получает меньше кислорода и питательных веществ, а это приводит к ухудшению когнитивных функций, бессоннице и повышенной утомляемости, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Также специалист отметила, что негативно сказаться на активности мозга в жаркое время может снижение количества жидкости в организме.

Летом задачи сложно выполняются, так как повышение температуры и нарушение терморегуляции снижает активность мозга и его функции. Организму важнее охладить тело и поддерживать внутри температуру, а на это необходима энергия. Мозг замедляет свою работу, так как получает меньше питательных веществ и кислорода. Более того, это приводит к бессоннице. Вследствие этого организм и мозг отдыхают мало, не восстанавливаются как следует. Это влияет негативно на внимание, память и когнитивные функции в течение следующего дня. Снижение количества жидкости в организме в жаркое время также может влиять на снижение активности мозга, — пояснила Павлова.

По ее словам, особенно тяжело переносят жару пожилые люди, младенцы и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач подчеркнула, что у них могут усиливаться симптомы деменции, болезни Паркинсона, диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Особенно тяжело в жару младенцам, пожилым людям с заболеваниями нервной системы, а именно деменцией, болезнью Паркинсона и другими подобными заболеваниями, с сердечно-сосудистыми состояниями, сахарным диабетом. Поэтому важно летом не пренебрегать чистой водой, которая поможет лучше организму охлаждаться в отличие от чая, кофе, газированных напитков, алкоголя. Прохладный душ также поможет организму поддержать активность, — резюмировала Павлова.

Ранее терапевт Алина Кириченко заявила, что напитки с кофеином, в том числе кофе и некоторые сладкие газировки, могут усилить обезвоживание в знойные дни. Она отметила, что кофеин сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.

врачи
болезни
погода
советы
жара
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитики озвучили скидку на нефть, которую Россия предоставила Индии
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.