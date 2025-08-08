Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга

В жаркую погоду организм тратит энергию на охлаждение, из-за чего мозг получает меньше кислорода и питательных веществ, а это приводит к ухудшению когнитивных функций, бессоннице и повышенной утомляемости, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Также специалист отметила, что негативно сказаться на активности мозга в жаркое время может снижение количества жидкости в организме.

Летом задачи сложно выполняются, так как повышение температуры и нарушение терморегуляции снижает активность мозга и его функции. Организму важнее охладить тело и поддерживать внутри температуру, а на это необходима энергия. Мозг замедляет свою работу, так как получает меньше питательных веществ и кислорода. Более того, это приводит к бессоннице. Вследствие этого организм и мозг отдыхают мало, не восстанавливаются как следует. Это влияет негативно на внимание, память и когнитивные функции в течение следующего дня. Снижение количества жидкости в организме в жаркое время также может влиять на снижение активности мозга, — пояснила Павлова.

По ее словам, особенно тяжело переносят жару пожилые люди, младенцы и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач подчеркнула, что у них могут усиливаться симптомы деменции, болезни Паркинсона, диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Особенно тяжело в жару младенцам, пожилым людям с заболеваниями нервной системы, а именно деменцией, болезнью Паркинсона и другими подобными заболеваниями, с сердечно-сосудистыми состояниями, сахарным диабетом. Поэтому важно летом не пренебрегать чистой водой, которая поможет лучше организму охлаждаться в отличие от чая, кофе, газированных напитков, алкоголя. Прохладный душ также поможет организму поддержать активность, — резюмировала Павлова.

Ранее терапевт Алина Кириченко заявила, что напитки с кофеином, в том числе кофе и некоторые сладкие газировки, могут усилить обезвоживание в знойные дни. Она отметила, что кофеин сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.