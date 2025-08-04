В Москве за 12 часов выпало до трети месячной нормы осадков

В Москве за 12 часов выпало до трети месячной нормы осадков

В Москве за 12 часов выпало до 26 миллиметров осадков — это около трети от месячной нормы для августа, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости. Согласно прогнозу, до утра вторника, 5 августа, может выпасть еще около 20 миллиметров.

В Москве за последние 12 часов на метеостанции в Тушино выпало 22 миллиметра осадков, в Бутово — 24 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и ВДНХ — 26 миллиметров, что составляет 33% от всего объема небесной влаги за август, — заключил Тишковец.

Больше всего дождей в Подмосковье зафиксировали в Долгопрудном — 34 миллиметра, в Серпухове — 28, в Ново-Иерусалиме — 26, в Егорьевске — 25. По данным синоптика, осадки сохранятся до утра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении неблагоприятной погодной обстановки на юге России. Из-за вертикального перемещения воздушных масс в Ставропольском крае, Крыму, республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае наблюдались сильные дожди, грозы и шквалистый ветер.