Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 21:02

В Подмосковье после сильных ливней затопило дороги

Сильный дождь затопил дороги в Жуковском, Раменском и Одинцово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильные дожди затопили дороги в Жуковском, Раменском и Одинцово, сообщает Telegram-канал «Москва красивая». Вода на проезжей части поднялась до уровня колес, движение автомобилей затруднено.

Очевидцы из Жуковского опубликовали кадры, на которых заметно, как машины осторожно двигаются по затопленной улице, рискуя получить гидроудар. Похожая ситуация — в Одинцово и Раменском. В некоторых дворах образовались крупные лужи, по которым невозможно пройти без резиновых сапог.

Ранее в Москве за 12 часов выпало до 26 миллиметров осадков — треть месячной нормы августа. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Долгопрудном (34 мм) и центре столицы (26 мм). Метеорологи прогнозировали продолжение дождей до утра 5 августа с дополнительными 20 миллиметрами осадков.

До этого Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за сильных ливней, грозы и ветра до 17 м/с. В некоторых районах ожидался град.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что после двух дней сильных дождей в Москве в среду, 6 августа, установится комфортная погода без осадков. Температура днем должна была составить плюс 24–26 градусов, ночью — плюс 17–19 градусов. По прогнозам, до 13 августа в регионе ожидалась умеренно теплая погода.

дожди
дороги
затопления
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.