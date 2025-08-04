В Подмосковье после сильных ливней затопило дороги Сильный дождь затопил дороги в Жуковском, Раменском и Одинцово

Сильные дожди затопили дороги в Жуковском, Раменском и Одинцово, сообщает Telegram-канал «Москва красивая». Вода на проезжей части поднялась до уровня колес, движение автомобилей затруднено.

Очевидцы из Жуковского опубликовали кадры, на которых заметно, как машины осторожно двигаются по затопленной улице, рискуя получить гидроудар. Похожая ситуация — в Одинцово и Раменском. В некоторых дворах образовались крупные лужи, по которым невозможно пройти без резиновых сапог.

Ранее в Москве за 12 часов выпало до 26 миллиметров осадков — треть месячной нормы августа. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Долгопрудном (34 мм) и центре столицы (26 мм). Метеорологи прогнозировали продолжение дождей до утра 5 августа с дополнительными 20 миллиметрами осадков.

До этого Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за сильных ливней, грозы и ветра до 17 м/с. В некоторых районах ожидался град.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что после двух дней сильных дождей в Москве в среду, 6 августа, установится комфортная погода без осадков. Температура днем должна была составить плюс 24–26 градусов, ночью — плюс 17–19 градусов. По прогнозам, до 13 августа в регионе ожидалась умеренно теплая погода.