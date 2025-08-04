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04 августа 2025 в 11:55

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На территории Москвы и Московской области введен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России. Как объяснили синоптики, это связано с ливнями, грозой и порывистым ветром на территории региона. В некоторых районах области ожидаются град и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду.

Период предупреждения до полуночи вторника, 5 августа, местами сильный ливень, очень сильный дождь и гроза, — говорится в сообщении.

Синоптики предполагают, что ливни в Московской области не прекратятся вплоть до 5 августа. На прогностических картах в период с полуночи до вечера вторника территория Москвы и области окрашена в желтый цвет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что с 7 августа в Москве прогнозируется температура днем в диапазоне от +19 до +24 градусов. По его словам, это нельзя считать похолоданием, скорее — приближением к температурной норме.

До этого Вильфанд сообщал, что над югом европейской части России сохраняется неустойчивая атмосферная обстановка, которая вызывает проливные дожди и шквалистый ветер. По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас в Ставропольском крае, Крыму, республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае.

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