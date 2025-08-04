Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся субтропические ливни Синоптик Позднякова заявила, что комфортная погода вернется в Москву 6 августа

Комфортная погода вернется в Москву уже 6 августа, после двух дней обильных дождей, заявила «Вечерней Москве» синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, аномально высоких температур в ближайшее время не ожидается.

В среду, 6 августа, осадков уже не прогнозируется, а температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах плюс 24–26 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 17–19 градусов, — отметила Позднякова.

Она добавила, что в столичном регионе до 13 августа сохранится умеренно теплая погода. Днем температура воздуха будет повышаться до плюс 24 градусов, а ночью — опускаться до плюс 13–18 градусов тепла. Синоптик подчеркнула, что в отдельные наиболее холодные ночи столбики термометра могут показать до +10 градусов.

Синоптик Александр Шувалов ранее предупредил, что в Москву и Подмосковье в понедельник, 4 августа, и во вторник, 5 августа, придут сильные ливни, которые могут привести к подтоплениям улиц в низинах. В отдельных районах уровень воды может достигать пояса.