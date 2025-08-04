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04 августа 2025 в 12:59

Москвичей предупредили о потопах из-за грядущих ливней

Синоптик Шувалов предупредил о ливнях и подтоплениях в Москве и Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву и Подмосковье в понедельник, 4 августа, и во вторник, 5 августа, придут сильные ливни, которые могут привести к подтоплениям улиц в низинах, сообщает RT со ссылкой на прогноз руководителя центра «Метео» Александра Шувалова. В отдельных районах уровень воды может достигать пояса.

В Москве местами могут создаваться ситуации, когда придется ходить по колено, а то и по пояс в воде. Но это будут низины. Это не будет повсеместно. Осадки, скорее всего, будут неравномерно распределены. В основном ожидается, что максимальное количество осадков будет на западе Московской области: Кубинка, Звенигород, Клин. Там будет до 60 мм осадков, то есть 75% месячной нормы, — уточнил синоптик.

Пик дождей, по данным специалиста, придется на вторую половину понедельника и раннее утро вторника — с 03:00 до 06:00. Температура воздуха в начале недели составит около плюс 22–24 градуса, а на следующий день — плюс 20 градусов. В среду ожидается улучшение погоды, когда воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на 5–9 градусов выше нормы ожидается в девяти регионах России. Так, в Архангельской области до 5 августа будет 29–32 градуса тепла, в Мурманской области — 25–30 градусов, в Ненецкой автономной области и Карелии — до плюс 30. Аномальная жара до плюс 41 градуса придет в Чечню и Ингушетию, а на Дальнем Востоке температура поднимется до плюс 30.

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