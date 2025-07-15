Закуска из баклажанов «Ходовая»: никакого масла, маринуем и запекаем!

В этом рецепте баклажаны не жарятся, а запекаются в духовке — никакого дыма и лишнего масла. Маринад делается за пару минут, а сама закуска идеально хранится в холодильнике несколько дней. Ее можно подавать к мясу, картошке или просто с хлебом.

Нарежьте 3 баклажана (около 800 г) кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните. Выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте немного растительным маслом и запекайте при 200 °С около 25 минут, перевернув один раз. Пока пекутся, сделайте маринад: смешайте 4 ст. л. уксуса (6%), 3 ст. л. воды, 3–4 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли и рубленую зелень. Готовые баклажаны выложите в контейнер слоями, заливая маринадом. Дайте настояться минимум 2 часа в холодильнике.

Совет: чтобы закуска заиграла новыми красками, добавьте в маринад немного зиры или кориандра.

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