Кабачковые рулетики с морковью и сыром: самая быстрая летняя закуска

Когда жара не отпускает и не хочется надолго включать плиту, такие рулетики — настоящее спасение. Легкие, пикантные и очень вкусные, они не требуют много времени и всегда смотрятся эффектно. Особенно хороши на даче или в качестве перекуса.

Молодой кабачок (1 шт.) нарезать вдоль тонкими пластинами, слегка посолить и обжарить на сухой сковороде или гриле по одной минуте с каждой стороны — до мягкости. Смешать 150 г сливочного сыра с зеленью и чесноком. На каждый ломтик выложить немного сырной массы и щепотку корейской моркови. Свернуть рулетом, закрепить шпажкой и охладить перед подачей. Кабачковые рулетики получаются сочными и с характером — идеальный баланс свежести и остринки.

Совет: попробуйте добавить в начинку копченую паприку или тертый пармезан — вкус станет глубже.

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