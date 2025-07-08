Баклажанная икра дома: вкусная закуска без хлопот!

Баклажанная икра — мягкая, пряная, с нотками томатов и лука — любимое для многих блюдо. Она готовится просто, а исчезает со стола быстрее любого салата. Повторите наш простой рецепт.

Запечь 3 баклажана в духовке при 200 °C до мягкости (около 30–40 минут). Очистить от кожицы и размять мякоть. Обжарить 1 крупную луковицу до золотистого цвета, добавить 2 натертые моркови, тушить 10 минут. Всыпать 2–3 измельченных помидора или влить 150 мл томатного сока. Переложить к овощам баклажанную массу, посолить, поперчить и тушить ещё 15 минут на слабом огне. Остудить и подать с зеленью и тостами.

Совет: вкуснее всего такая икра на следующий день — дайте ей настояться в холодильнике.

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