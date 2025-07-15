В РАН рассказали, что роднит русских и северокорейцев

Жители КНДР похожи на граждан России тем, что никогда не сдаются, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун. По его словам, и русские, и корейцы могут пожертвовать жизнью ради спасения других.

В некоторых отношениях северокорейцы очень похожи на нас, русских. У них есть эта черта характера — не сдаваться. Не сдаваться в плен, не пятнать себя позором. Мы — люди, которые могут пожертвовать собой ради спасения других. Как они говорят: я лучше буду сидеть полуголодный, но не стану прислуживать кому-то, не пойду против совести, — заявил Ким Ен Ун.

Он добавил, что из-за международных санкций, наложенных на КНДР, в России долго думали, можно ли сотрудничать с республикой в тех областях, которые не затронуты этими ограничениями. В итоге уже в июле в Пхеньян полетят самолеты из РФ, а сейчас в Северную Корею следуют поезда из Москвы и Хабаровска, напомнил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в послании северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну выразил надежду на продолжение прямых контактов с ним в самое ближайшее время. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава государства также передал «самые горячие приветы» северокорейскому коллеге и подтвердил приверженность всем прежним договоренностям с ним.