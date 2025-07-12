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12 июля 2025 в 14:14

Раскрыто содержание послания Путина для Ким Чен Ына

Лавров: Путин передал послание Ким Чен Ыну с надеждой на продолжение контактов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в послании северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну выразил надежду на продолжение прямых контактов с ним в самое ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой КНДР. По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин также передал «самые горячие приветы» главе Северной Кореи и подтвердил приверженность всем прежним договоренностям.

Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время, — отметил Лавров.

Ранее на переговорах в Вонсане министр иностранных дел России и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили планы по организации морского сообщения между двумя странами. Среди рассматриваемых вариантов — запуск паромного сообщения. Лавров отметил, что после пандемийных ограничений уже восстановлено авиасообщение по маршрутам Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян, а постепенная отмена остальных ограничений создаст дополнительные возможности для двустороннего сотрудничества.

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