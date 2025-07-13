Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:30

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алиссум — ароматное облако в вашем саду! Этот очаровательный однолетник способен превратить даже самый скромный цветник в душистый рай. Алиссум создает пышные цветущие подушки, которые выглядят так, будто над клумбой приземлилось ароматное облако. Его главный козырь — удивительная способность быстро разрастаться, заполняя пустоты между другими растениями и маскируя неприглядные участки.

Алиссум — настоящий спартанец среди цветов. Он стойко переносит летний зной, довольствуется бедными почвами и требует минимального ухода. Достаточно посадить его на солнечном месте и изредка поливать — больше он ничего не просит. При этом цветет алиссум безостановочно с июня до самых заморозков, привлекая в сад пчел и бабочек своим медовым ароматом.

Особенно хорош алиссум в бордюрах, альпинариях и подвесных кашпо. Его нежные цветки прекрасно сочетаются с петуниями, бархатцами и цинниями, создавая эффектные контрасты. А если вы хотите создать в саду атмосферу прованса — просто посадите белый алиссум вдоль дорожек.

Этот неприхотливый цветок — идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум красоты при минимуме усилий. Однажды поселив алиссум в своем саду, вы будете удивляться, как раньше обходились без него!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мины с «цифровым нюхом» обнаружили в Курской области
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» итальянскими макаронами после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.