Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Алиссум — ароматное облако в вашем саду! Этот очаровательный однолетник способен превратить даже самый скромный цветник в душистый рай. Алиссум создает пышные цветущие подушки, которые выглядят так, будто над клумбой приземлилось ароматное облако. Его главный козырь — удивительная способность быстро разрастаться, заполняя пустоты между другими растениями и маскируя неприглядные участки.

Алиссум — настоящий спартанец среди цветов. Он стойко переносит летний зной, довольствуется бедными почвами и требует минимального ухода. Достаточно посадить его на солнечном месте и изредка поливать — больше он ничего не просит. При этом цветет алиссум безостановочно с июня до самых заморозков, привлекая в сад пчел и бабочек своим медовым ароматом.

Особенно хорош алиссум в бордюрах, альпинариях и подвесных кашпо. Его нежные цветки прекрасно сочетаются с петуниями, бархатцами и цинниями, создавая эффектные контрасты. А если вы хотите создать в саду атмосферу прованса — просто посадите белый алиссум вдоль дорожек.

Этот неприхотливый цветок — идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум красоты при минимуме усилий. Однажды поселив алиссум в своем саду, вы будете удивляться, как раньше обходились без него!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!