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15 июля 2025 в 05:42

Раскрыты изменения в предоставлении квитанций за ЖКХ в России

Кошелев: срок предоставления счетов за ЖКХ в РФ передвинут на 5-е число месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта 2026 года в России изменится срок получения квитанций за жилищно-коммунальные услуги, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Вместо 1-го платежные документы будут приходить гражданам 5-го числа каждого месяца.

Такое решение направлено на повышение удобства для потребителей. Кошелев подчеркнул, что перенос срока предоставления квитанций необходим для исключения любых задержек в их доставке. Это изменение — часть работы по выстраиванию понятной и логичной системы в сфере ЖКХ.

Данное изменение — шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан, — заключил он.

Правильная настройка кондиционера поможет уменьшить счета за оплату ЖКУ в жаркую погоду, заявил ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, именно кондиционеры и вентиляторы являются основными источниками расходов. Он посоветовал использовать на кондиционере таймер и программу автоматического поддержания заданной температуры, чтобы устройство включалось только при определенном нагреве помещения.

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Россия
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