В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару Депутат Колунов: правильная настройка кондиционера уменьшит счета за ЖКХ в жару

Правильная настройка кондиционера поможет уменьшить счета за оплату ЖКХ в жаркую погоду, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно кондиционеры и вентиляторы — основные источники расходов.

Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их использование. Устанавливайте температуру на уровне 24-26 градусов – это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию, — поделился Колунов.

К тому же он посоветовал использовать на кондиционере таймер и программу автоматического поддержания заданной температуры, чтобы устройство включалось только при определенном нагреве помещения. По мнению парламентария, также следует проветривать комнату ранним утром или поздним вечером, а в течение дня держать окна и шторы закрытыми, чтобы избежать нагрева.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что пик экстремальных температур в Москве пройден, жара скоро начнет медленное отступление. По его данным, утром воскресенья в столице отмечалось плюс 20,3 градуса. Небосвод на 50% прикрыт высококучевыми и перистыми облаками. Без осадков. Ветер — штиль. Влажность — 79%. Атмосферное давление — 750,3 мм рт. ст.