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14 июля 2025 в 20:00

«Взломанный» персонаж из «Улицы Сезам» требует раскрыть «списки Эпштейна»

Хакеры призвали раскрыть «списки Эпштейна» через аккаунт Элмо из «Улицы Сезам»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официальный аккаунт персонажа Элмо из телешоу «Улица Сезам» в соцсети X был взломан неизвестным хакером, сообщает газета The New York Times. Злоумышленник потребовал опубликовать так называемые «списки Эпштейна».

В опубликованных сообщениях содержались расистские и антисемитские высказывания, говорится в статье. Также в них выражалась критика в адрес президента США Дональда Трампа и упоминалось «досье Эпштейна» — следственные материалы по делу о сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейна.

По информации издания, публикации вскоре удалили. Представительница некоммерческой организации Sesame Workshop, создателя «Улицы Сезам», подтвердила, что аккаунт Элмо был взломан.

Джеффри Эпштейн обвинялся в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в том числе 14-летних, в период с 2002 по 2005 годы. Следствие установило, что финансист приглашал их в свой дом на Манхэттене и возил на личный остров.

Ранее политолог Сергей Марков написал, что Трамп обещал американцам очистить Соединенные Штаты от «секты педофилов» во главе с Эпштейном. По словам эксперта, американский лидер так и не выполнил свое обещание и не опубликовал соответствующий список. Теперь Трамп находится в кризисном положении, объяснил политолог.

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