Официальный аккаунт персонажа Элмо из телешоу «Улица Сезам» в соцсети X был взломан неизвестным хакером, сообщает газета The New York Times. Злоумышленник потребовал опубликовать так называемые «списки Эпштейна».
В опубликованных сообщениях содержались расистские и антисемитские высказывания, говорится в статье. Также в них выражалась критика в адрес президента США Дональда Трампа и упоминалось «досье Эпштейна» — следственные материалы по делу о сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейна.
По информации издания, публикации вскоре удалили. Представительница некоммерческой организации Sesame Workshop, создателя «Улицы Сезам», подтвердила, что аккаунт Элмо был взломан.
Джеффри Эпштейн обвинялся в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в том числе 14-летних, в период с 2002 по 2005 годы. Следствие установило, что финансист приглашал их в свой дом на Манхэттене и возил на личный остров.
Ранее политолог Сергей Марков написал, что Трамп обещал американцам очистить Соединенные Штаты от «секты педофилов» во главе с Эпштейном. По словам эксперта, американский лидер так и не выполнил свое обещание и не опубликовал соответствующий список. Теперь Трамп находится в кризисном положении, объяснил политолог.