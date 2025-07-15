Раскрыты изменения в сфере выделения доли в жилье, купленном на маткапитал Депутат Чаплин: больше не нужно разрешение банка при выделении долей ребенку

Родителям больше не требуется получать согласие банка для выделения ребенку долей в жилье, купленном в ипотеку на маткапитал, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, ранее многие семьи сталкивались с трудностями при попытке выделить доли, пока квартира находилась в ипотеке, так как банки не всегда соглашались на такие изменения. Он отметил, что новый закон устраняет эту проблему, сохраняя при этом интересы кредитных организаций.

Вступили в силу важные изменения в законодательство. Они существенно упрощают процедуру выделения долей членам семьи в жилых помещениях, купленных с привлечением средств материнского капитала. Теперь родителям не потребуется получать согласие банка-залогодержателя для оформления долей детям и супругу. Действительно, ранее банки не всегда шли навстречу заемщикам, что создавало правовую неопределенность. Новый закон устраняет эту проблему, сохраняя при этом интересы кредитных организаций — выделенные доли автоматически остаются в залоге у банка до полного погашения ипотеки, — пояснил Чаплин.

Депутат добавил, что новые изменения в законодательстве позволяют решать вопросы с недвижимостью, не дожидаясь полного погашения ипотеки. По его словам, это особенно важно для семей, которые хотят продать квартиру до окончания кредитных обязательств.

Особое значение имеет то, что поправки в закон о выделении долей в жилье позволяют решать вопросы с недвижимостью, не дожидаясь полного погашения ипотеки. Это особенно актуально для случаев, когда семья хочет продать квартиру до окончания кредитных обязательств. Теперь, имея официально зарегистрированные доли, проще получить согласие органов опеки на такую сделку, — резюмировал Чапилн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что значительная часть предложенных изменений в законе о материнском капитале, одобренном Советом Федерации 2 июля, была исключена до третьего чтения. Это, по ее мнению, создало бюрократические сложности. Документ, по ее словам, не предусматривает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.