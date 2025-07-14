В Госдуме не оценили новый закон по маткапиталу Депутат Разворотнева разочаровалась в новым законе по маткапиталу

Значительная часть предложенных изменений в законе о материнском капитале, одобренном Советом Федерации 2 июля, была исключена до третьего чтения, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Это, по ее мнению, создало бюрократические сложности. Документ, по ее словам, не предусматривает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.

Мы немного разочарованы, потому что изначально в этом законопроекте было много новаций, в том числе автоматическое разрешение на покупку или продажу жилья с использованием маткапитала. Была возможность отказа совершеннолетних детей от их доли. Но все это не дожило до третьего чтения, — высказалась Разворотнева.

Она добавила, что намерена работать над поправками к закону, которые позволят органам автоматически выдавать разрешение на покупку или продажу жилья. Упрощение процедуры необходимо как самим семьям, так и органам опеки, уточнила народный избранник.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявил, что маткапитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет.