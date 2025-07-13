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13 июля 2025 в 17:00

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Министерство обороны объявило о переходе населенных пунктов Карла Маркса и Николаевка в Донецкой Народной Республике под контроль Вооруженных сил России. В операции принимали участие военнослужащие группировки войск «Восток» и «Центр».

Вместе с этим российским войскам удалось уничтожить две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot с радиолокационной станцией. Также удар был нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 13 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Мощный прорыв в ДНР

Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ прорвались в Мирополье в Сумской области. Кроме того, была взята под контроль большая часть Александрии. Минобороны эту информацию не комментировало.

Канал добавил, что в районе Юнаковки и Кондратовки продолжаются интенсивные бои. ВСУ пытаются контратаковать на северной и северо-западной окраинах Кондратовки. По данным источников, российские войска применяют авиацию и реактивную артиллерию для удержания позиций и стабилизации линии фронта.

Что касается ДНР, военный эксперт Василий Дандыкин убежден, что ВС РФ могут взять республику под полный контроль уже ранней осенью. По его словам, боевые действия этим летом станут решающим фактором для взятия этого региона.

Дандыкин также подчеркнул важность перехода под контроль ВС РФ сел Карла Маркса и Николаевка. Каждый населенный пункт имеет большое значение. По словам эксперта, сейчас российская армия формирует окружение вокруг Константиновки и все быстрее приближается к решению задач на этом направлении.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украину предупредили о двойной порции ударов

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Вооруженных сил России Леонид Шаров сообщил, что за последние сутки военнослужащие поразили 56 пунктов управления БПЛА противника. По его словам, в результате украинские войска потеряли до 225 человек. ВСУ также лишились американского бронеавтомобиля HMMWV, боевой бронемашины «Козак», 10 автомобилей, двух артиллерийских орудий и 21 миномета.

При этом политолог Сергей Марков утверждает, что в ночь с 13 на 14 июля Украину ждет масштабный удар беспилотниками по военным объектам. По его словам, мощная атака ожидается, поскольку прошлой ночью не было ударов БПЛА по Украине из-за погодных условий. Минобороны это не комментировало.

Что заставило дезертировать элитный батальон

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, бойцы элитного батальона «Волки да Винчи» дезертируют с передовой из-за страха. По его словам, они практически не участвуют в боевых действиях и не имеют должного уровня подготовки, поэтому военные либо оставляют позиции, либо попадают в плен.

Кнутов также отметил успехи ВС РФ на Сумском направлении. По его словам, в этом регионе российская армия атакует самые элитные подразделения ВСУ с помощью фугасных авиабомб. Военэксперт сравнил подход ВС РФ в Сумах с тактикой освобождения Курской области.

Трампа поймали на тотальном незнании причин украинского конфликта

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет уверен, что возобновление поставок оружия западного производства на Украину, о котором объявил президент страны Владимир Зеленский, оказалось безответственным шагом. Он подчеркнул, что данное решение противоречит всем миротворческим усилиям по прекращению конфликта.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: MediaPunch/IMAGO/CNP/Global Look Press

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы разобраться в причинах и первоисточниках конфликта на Украине. По его словам, если бы в Мексике или Канаде убивали американцев, хозяин Белого дома реагировал бы по-другому.

Константинов добавил, что понимание украинского конфликта несвойственно современным западным политикам. Он констатировал, что все они хотят лишь «простых и быстрых решений», что невозможно в текущей ситуации.

Украине отсчитали срок до окончательного поражения

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил уверенность, что Украина потерпит поражение до конца этого года. Он также назвал «сатанистами» западных политиков, стремящихся к развалу России.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой обратил внимание, что украинские войска сменили тактику, подсмотрев ее у Израиля. Так, противник начал прятать центры территориального комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) за «живым щитом».

Вместе с этим Киев, по всей видимости, собирается оставить Купянск в Харьковской области. Как отметил военный эксперт Геннадий Алехин, противник активно сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в Купянске.

Полковник добавил, что украинское командование готовится выстраивать новую линию обороны в районе Купянска. При этом сам Алехин убежден, что окружения группировки противника в населенном пункте стоит ждать уже скоро.

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