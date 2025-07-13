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13 июля 2025 в 13:34

Военэксперт объяснил, почему это лето может стать решающим для армии России

Военэксперт Дандыкин: ВС России могут взять ДНР под полный контроль к осени

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

ВС РФ могут взять ДНР под полный контроль ранней осенью, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, летние боевые действия станут решающим фактором для взятия этого региона.

Я думаю, поживем — увидим. На мой взгляд, это будет во многом решающее лето и, скорее всего, ранняя осень. Мы подходим к агломерации Покровская и агломерации Славянск — Краматорск. Уже в Краматорском районе освобождаем населенные пункты. Пока враг перебрасывает резервы в сторону Сумской области, пытаясь захватить какой-то небольшой кусочек земли у нас в Курской области, это не получается, — подчеркнул Дандыкин.

Также военэксперт подчеркнул важность перехода под контроль ВС РФ сел Карла Маркса и Николаевка в ДНР. Как отметил Дандыкин, каждый населенный пункт имеет большое значение. По его словам, сейчас российская армия формирует окружение вокруг Константиновки и все быстрее приближается к решению задач на этом направлении.

Сейчас идут бои на юге ДНР, и там больше всего освобождается населенных пунктов. Все близится к тому, чтобы юг Донецкой Народной Республики был освобожден. Это стык Запорожской области нашей и Днепропетровской области, куда мы уже зашли и освободили один населенный пункт. Это очень важно, потому что сейчас формируется окружение вокруг Константиновки — важнейшего города. Наши воины, особенно из этих двух группировок — «Центр» и «Восток», — продвигаются все ближе и ближе к решению задачи по полному освобождению Донецкой Народной Республики. Поэтому каждый населенный пункт — это шажок вперед, — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса и Николаевка в ДНР. В операции принимали участие группировки войск «Восток» и «Центр».

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