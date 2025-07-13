В Германии забили тревогу из-за угрозы ударов по России Немецкий политик Дагделен осудила призывы наносить удары по России

Политик партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен осудила в соцсети X высказывание генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о возможности нанесения ударов по территории России. По ее словам, заявления военного лишь усиливают угрозу прямого конфликта между Берлином и Москвой.

Своей нынешней политикой в отношении Украины правительство ФРГ движется к прямой конфронтации с Россией. Военный энтузиазм генерал-майора Фройдинга, предполагающий использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, вызывает тревогу. Вместо того чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие и четкий отказ от военных авантюр, — написала Дагделен.

Ранее эксперт МГИМО Артем Соколов заявил, что немецкие власти используют образ «российской угрозы» как инструмент легитимации масштабного перевооружения бундесвера и объяснения социально-экономических проблем страны. По мнению специалиста, без этого правящая коалиция может утратить политическую целесообразность своих действий.