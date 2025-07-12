Озвучены мрачные перспективы для властей Германии без «российской угрозы»

Немецкое руководство может утратить власть без «российской угрозы», написал старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов в статье для делового журнала «Профиль». По его мнению, Берлин использует антироссийский курс для обоснования перевооружения армии ФРГ, а также различных проблем в государстве.

С помощью «российской угрозы» власти [Германии] обосновали масштабную программу перевооружения бундесвера, в которой был очень заинтересован немецкий ВПК. Кроме того, «российскую угрозу» называют причиной всех социально-экономических трудностей в ФРГ, роста цен и падения уровня жизни граждан. Без образа «конституирующего другого» вся немецкая политика утратит осмысленное целеполагание, — отметил эксперт.

Ранее председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан заявил, что Германия должна получить доступ к британскому и французскому ядерным арсеналам. Другим вариантом является создание «ядерного щита» Европы, во главе которого будет стоять Берлин, сказал он. ЕС должен иметь способность к сдерживанию, добавил политик.