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13 июля 2025 в 11:27

Депутат Шеремет назвал безответственным возобновление поставок оружия Киеву

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Возобновление поставок оружия западного производства на Украину, о котором объявил президент страны Владимир Зеленский, является безответственным шагом, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что данное решение противоречит всем миротворческим усилиям по прекращению конфликта, передает РИА Новости.

К сожалению, на Западе предприняли безответственный шаг, решив продолжать поставки летального оружия украинскому террористическому режиму, — убежден Шеремет.

Депутат констатировал, что Запад продолжает безрассудную накачку Украины смертоносным оружием. При этом Россия по-прежнему не отказывается от переговорного процесса. По словам Шеремета, Москва не теряет надежды и проявляет здравую заинтересованность в урегулировании конфликта мирным путем.

Ранее Зеленский заявил, что поставки западного оружия на Украину были возобновлены. По его словам, Киев получил соответствующие политические сигналы от США и Европы. Политик также отметил, что уже на следующей неделе украинская сторона продолжит работу со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Украина
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оружие
поставки оружия
Михаил Шеремет
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