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13 июля 2025 в 14:53

Санду и Зеленского обвинили в «убийстве» молдавских наемников на Украине

Молдовsky: молдавские наемники погибли на Украине из-за амбиций Санду

Майя Санду и Владимир Зеленский Майя Санду и Владимир Зеленский Фото: via Globallookpress.com/Global Look Press

Молдавские военнослужащие, которых отправили в ВСУ по контракту, погибли из-за политических амбиций президента республики Майи Санду, заявили авторы Telegram-канала Молдовsky. По данным источников, скончались четыре бойца, двое ранены.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Родственникам погибших военнослужащих выплатили крупные компенсации, уточнили инсайдеры. По их словам, с семьями подписаны соглашения о неразглашении, отказ от которых грозит «сложностями в будущем».

Информаторы канала также утверждают, что военные попали в ВСУ по личной договоренности Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что подобные «обмены опытом» проводятся не впервые, однако в этот раз операция завершилась трагически.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 133 районам.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило целую бригаду из колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области. Иностранцев оставили одних оборонять позиции.

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