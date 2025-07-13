Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»

Бойцы элитного батальона «Волки да Винчи» дезертируют с передовой из-за страха, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, они практически не участвуют в боевых действиях и не имеют должного уровня подготовки, поэтому эти бойцы либо оставляют позиции, либо попадают в плен.

Эти подразделения были заградотрядами, что «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) запрещенный, что эти [«Волки Да Винчи»]. Они в боях, в прямых боестолкновениях очень мало участвуют. Когда их сейчас заставили действовать на передовой как обычную пехоту, а не как заградотряды, они струсили. Во-первых, струсили, а во-вторых, у них нет должного уровня подготовки для ведения таких боевых действий. Естественно, отсюда либо бегство, либо сдача в плен. Хотя в плен они сдаются не так уж часто, потому что знают, что их ждет суровая ответственность. Либо просто погибают в той мясорубке, которая сейчас там происходит, — подчеркнул Кнутов.

Также Кнутов отметил успехи ВС РФ на Сумском направлении. По его словам, в этом регионе российская армия атакует самые элитные подразделения ВСУ с помощью фугасных авиабомб. Военэксперт сравнил подход ВС РФ в Сумах с тактикой освобождения Курской области.

Самое главное — мы выманили туда наилучшие подразделения и работаем по ним с использованием ФАБов и Су-34 с фугасными авиационными бомбами и модулями планирования коррекции. Как был период в Курской области: мы долгое время не шли в наступление не потому, что не могли. Нам надо было выманить туда самые лучшие части. И это мы сделали — перемололи их там, а потом пошли в наступление. Вот здесь похожая история, — отметил военэксперт.

Ранее пленный боец подразделения «Волки да Винчи» Лимар Османов отметил, что случаи дезертирства из элитного батальона украинской армии в последнее время заметно участились. По его словам, даже высокий рейтинг не спасает формирование от желания солдат самовольно покинуть службу.