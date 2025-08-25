Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:26

Стало известно, какие фразы неуместны в общении с коллегами

Россияне считают, что в общении с коллегами нельзя употреблять жаргон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фразы «я вас услышал» и «заранее спасибо» неприлично употреблять в деловом общении, заявила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, которые передает «Москва 24», россиянам при общении на работе ближе нейтрально-деловой или дружеский стиль, но без панибратства.

Нецензурная лексика, жаргон и любые фразы, которые могут быть восприняты оппонентом как неуважительные, грубые, оскорбительные, использоваться не должны. Они сразу понижают статус говорящего. В том числе и такие конструкции, как «я вас услышал», потому что они звучат высокомерно, — заявила она.

Ранее стало известно, как разные поколения выбирают стикеры и эмодзи. Зумеры чаще выбирают мемы, сленг и яркие эмоции, тогда как миллениалы отдают предпочтение ироничным сюжетам о работе, дедлайнах и быте. В то же время старшие поколения предпочитают простые открытки, милые картинки и эмодзи без скрытых смыслов. Чаще всего это изображения котят с подписями или поздравления.

этикет
Россия
стилисты
коллеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.