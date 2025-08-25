Стало известно, какие фразы неуместны в общении с коллегами Россияне считают, что в общении с коллегами нельзя употреблять жаргон

Фразы «я вас услышал» и «заранее спасибо» неприлично употреблять в деловом общении, заявила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, которые передает «Москва 24», россиянам при общении на работе ближе нейтрально-деловой или дружеский стиль, но без панибратства.

Нецензурная лексика, жаргон и любые фразы, которые могут быть восприняты оппонентом как неуважительные, грубые, оскорбительные, использоваться не должны. Они сразу понижают статус говорящего. В том числе и такие конструкции, как «я вас услышал», потому что они звучат высокомерно, — заявила она.

Ранее стало известно, как разные поколения выбирают стикеры и эмодзи. Зумеры чаще выбирают мемы, сленг и яркие эмоции, тогда как миллениалы отдают предпочтение ироничным сюжетам о работе, дедлайнах и быте. В то же время старшие поколения предпочитают простые открытки, милые картинки и эмодзи без скрытых смыслов. Чаще всего это изображения котят с подписями или поздравления.