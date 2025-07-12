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12 июля 2025 в 20:20

Солдаты ВСУ массово дезертируют из элитного батальона «Волки да Винчи»

Боец ВСУ Османов рассказал о дезертирстве в элитном батальоне «Волки да Винчи»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Случаи дезертирства из элитного батальона украинской армии «Волки да Винчи» в последнее время заметно участились, сообщил пленный боец подразделения Лимар Османов в комментарии РИА Новости. По его словам, даже высокий рейтинг не спасает формирование от желания солдат самовольно покинуть службу.

Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции, — сказал военнопленный.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил массовое дезертирство солдат из украинской армии страхом бойцов, а также осознанием ими своей участи. По его словам, руководство ВСУ, стремясь компенсировать провал в Курской области, бросает в бой последние резервы. Военнослужащие прекрасно понимают, что они либо окажутся в плену, либо погибнут, сказано в публикации. Эксперт отметил, что бойцы армии Украины чувствуют себя обычным пушечным мясом для штурмов. Кому-то очень нужно вооруженное противостояние до последнего украинца, добавил Дандыкин.

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