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10 июля 2025 в 11:44

«Мясо для штурмов»: военэксперт назвал причину массового дезертирства ВСУ

Военэксперт Дандыкин: страх и осознание своей участи толкают ВСУ на дезертирство

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Страх и осознание своей участи толкают солдат Вооруженных сил Украины на массовое дезертирство, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование бросает в бой последние резервы, пытаясь компенсировать провал под Курском, однако солдаты понимают, что их ждет либо плен, либо гибель.

ВСУ бросают все силы и резервы для того, чтобы обозначить военные успехи после курского провала. Люди, которых отправляют в бой, знают свою участь. В лучшем случае — это плен, а, как правило, они попадают под раздачу и становятся без вести пропавшими. Соответственно, происходит массовое дезертирство. Я думаю, что это будет происходить все чаще и чаще, особенно после краха курской авантюры. Очевидно, что они испытывают страх, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что военнослужащее ВСУ осознают себя пушечным мясом, несмотря на пропаганду. По его словам, за время СВО с фронта дезертировало около 200 тысяч украинских солдат, часть из которых задерживают и вновь отправляют в зону боевых действий.

Солдаты ВСУ понимают, что они просто мясо для штурмов, не более того. Кто-то задумал до последнего украинца войну. Это понимание есть у людей, которые находятся на передке, несмотря на всю оголтелую нацистскую пропаганду. Дезертиров очень много. Частично отлавливают и возвращают в строй, кто-то скрывается. Порядка 200 тысяч за все время СВО ушло. Кого-то будут судить, если поймают. В любом случае — дорога на фронт, — резюмировал Дандыкин.

Ранее появилась информация, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины дезертировал в зоне спецоперации. Это произошло на Сумском направлении.

До этого сообщалось, что статистика по уголовным делам против дезертиров ВСУ показывает резкий спад в мобилизационной дисциплине. За первые шесть месяцев 2025 года на Украине было возбуждено чуть более 107 тысяч дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве.

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